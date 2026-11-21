Oleh: Yulianti, M.Pd. (Kepala SDN Kerta Barat)

Advertisement Ada sebuah ungkapan yang rasanya semakin relevan dengan arah pendidikan kita hari ini: gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.

Ketiganya bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan kemampuan yang semestinya berjalan beriringan dalam membentuk generasi Indonesia yang berkarakter sekaligus berwawasan global.

Karena itu, kebijakan pemerintah menjadikan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang sekolah dasar (SD) patut disambut baik. Ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia menghadapi dunia yang semakin terbuka.

Advertisement Penguasaan bahasa asing sejak dini dapat memperluas wawasan, membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, dan membangun kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dunia.

Sebuah bekal penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Namun, setiap kebijakan pendidikan yang baik tidak cukup hanya diukur dari cita-cita yang ingin dicapai. Lebih dari itu, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan mereka yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan: guru.

Secara regulatif, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah telah mengatur masa transisi mata pelajaran bahasa Inggris di SD.

Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025. Dalam Pasal 33 ditegaskan bahwa bahasa Inggris menjadi mata pelajaran pilihan sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027/2028.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menghadirkan Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). Program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan tenaga pendidik agar mampu melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kebutuhan baru di sekolah dasar. Guru-guru kelas diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris sekaligus kompetensi pedagogis dalam mengajarkannya.