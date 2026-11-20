RadarMadura.id - Kota Bekasi kini memiliki pilihan destinasi rekreasi baru yang menawarkan pengalaman berbeda bagi masyarakat.

Kawasan Kalimalang yang selama ini lebih dikenal sebagai saluran irigasi dan jalur aktivitas perkotaan mulai disulap menjadi tempat wisata air dengan berbagai fasilitas menarik.

Advertisement Destinasi bernama Wisata Air Kalimalang Bekasi Keren atau WAKABE ini resmi dibuka pada Rabu, 18 November 2026.

Kehadirannya menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan ruang hiburan sekaligus memperkenalkan potensi wisata baru di tengah padatnya kawasan perkotaan.

Perubahan wajah Kalimalang menjadi kawasan wisata memberikan suasana baru bagi warga Bekasi dan sekitarnya.

Advertisement Lokasinya berada di sepanjang Jalan KH Noer Ali, Kota Bekasi, dengan lintasan wisata yang membentang sekitar dua kilometer di bawah Jalan Tol Becakayu.

Area tersebut menghubungkan kawasan Metropolitan Mall hingga Grand Metropolitan Bekasi.

Penataan ini membuat kawasan yang sebelumnya identik dengan saluran air kini memiliki daya tarik tambahan sebagai tempat rekreasi masyarakat.

Peresmian WAKABE dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.