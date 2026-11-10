Petani Diminta Mengolah Hasil Pertanian, DKPP Dorong Penguatan Program Hilirisasi

SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep menginginkan nilai ekonomi produk pertanian ada peningkatan.

Yakni, melalui penguatan hilirisasi. Hasil panen didorong tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk agar bernilai jual lebih tinggi.

Langkah tersebut sejalan dengan besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 38,44 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumenep.

Advertisement Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid mengatakan, pengembangan pertanian harus berorientasi pada peningkatan pendapatan petani.

Karena itu, peningkatan produksi perlu diimbangi pengolahan hasil panen agar memberikan nilai tambah.

”Pertanian menjadi salah satu sektor prioritas pemerintah. Pendapatan masyarakat bisa meningkat karena sektor ini bersentuhan langsung dengan petani,” katanya.

Advertisement Menurutnya, potensi hilirisasi terbuka pada sejumlah komoditas, seperti kelapa, jambu mete, dan cabai jamu. DKPP juga mendorong pengembangan produk olahan yang dihasilkan kelompok wanita tani (KWT) agar memiliki nilai ekonomi lebih besar.

”Harapannya, masyarakat memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan hilirisasi, terutama produk olahan dan turunannya. Sehingga nilai ekonominya bisa lebih besar,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Inung itu menjelaskan, capaian produksi tanaman pangan juga menunjukkan tren positif. Produksi beras Sumenep periode Januari–November 2026 mencapai 113.362 ton.

Data tersebut menunjukkan peningkatan 3,64 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebanyak 109.377 ton. Luas lahan panen tercatat 37.311 hektare, sedangkan produksi gabah kering giling (GKG) mencapai 196.324 ton.