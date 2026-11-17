SUMENEP, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep terus mendorong perluasan pasar tembakau varietas lokal. Tahun ini, upaya tersebut mulai membuahkan hasil melalui penjualan perdana tembakau varietas Prancak-95 ke mitra PT Djarum di Kabupaten Pamekasan.

Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pemasaran hasil panen tembakau lokal. Pemasaran ke luar daerah itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membantu petani mendapatkan akses pasar yang lebih luas.

”Ini merupakan hal yang positif bagi petani tembakau. Kami akan terus mendorong kemitraan dan pemasaran, sehingga terus berkesinambungan ke depannya,” kata Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid.

Advertisement Menurut dia, perluasan pasar menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, kerja sama dengan perusahaan perlu terus dibangun agar hasil produksi tembakau lokal memiliki peluang pemasaran yang lebih besar.

Pria yang akrab disapa Inung itu mengutarakan, kemitraan antara petani dan perusahaan harus diperkuat untuk menciptakan tata niaga tembakau yang saling menguntungkan. Dengan begitu, petani memiliki akses pemasaran yang lebih terarah dan perusahaan memperoleh pasokan bahan baku sesuai kebutuhan.

”Kami harap varietas tembakau lokal Sumenep semakin dikenal dan diminati pasar,” tuturnya.

Advertisement Pihaknya berkomitmen, akan terus memberikan pendampingan dan mendorong kemitraan pemasaran agar potensi tembakau lokal dimanfaatkan secara optimal. Dengan akses pasar yang semakin luas, petani diharapkan memperoleh kepastian penjualan dan harga yang lebih kompetitif.