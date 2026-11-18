DUNGKEK, RadarMadura.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan metode Pertanian Modern–Advanced Agricultural System (PM-AAS).

Upaya tersebut diwujudkan melalui panen raya PM-AAS di Kecamatan Dungkek.

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, PM-AAS merupakan pendekatan budi daya padi intensif yang mengintegrasikan mekanisasi penuh, teknologi digital, dan pertanian presisi.

Advertisement Metode tersebut dirancang untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya.

Menurutnya, penerapan PM-AAS berpotensi meningkatkan produktivitas padi secara signifikan.

Jika sebelumnya hasil panen petani berkisar 5 hingga 6 ton per hektare, produktivitas ditargetkan meningkat mencapai 9 hingga 12 ton per hektare.

Advertisement ”Melalui penerapan PM-AAS, produktivitas padi yang sebelumnya berkisar 5 hingga 6 ton per hektare berpotensi meningkat menjadi 9 hingga 12 ton per hektare,” ujarnya.

Dia menjelaskan, metode tersebut menawarkan proses budi daya yang lebih praktis dibandingkan pola konvensional. Petani tidak perlu melakukan persemaian dan pindah tanam.

Setelah lahan diolah, benih dapat langsung ditanam hingga memasuki masa panen.

”Metode ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja, waktu, dan biaya produksi, sekaligus mendongkrak produktivitas hasil panen,” jelasnya.