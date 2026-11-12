KPU: PDI Perjuangan PAW Kader

SUMENEP, RadarMadura.id – Proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Sumenep mulai berjalan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep telah menerima pengajuan dari DPC PDI Perjuangan untuk mengisi kursi legislatif yang ditinggalkan almarhum Abd. Rahman.

Dalam usulan tersebut, PDI Perjuangan mengusulkan Badrul Akhmadi sebagai calon pengganti.

Dia merupakan peraih suara terbanyak kedua di daerah pemilihan (dapil) III yang meliputi Kecamatan Pragaan, Ganding, dan Guluk-Guluk pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Advertisement Badrul tercatat memperoleh 2.405 suara dalam kontestasi tersebut. Raihan itu menempatkannya sebagai calon berikutnya yang berhak dipertimbangkan untuk mengisi kursi DPRD dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Ketua KPU Sumenep Nurussyamsi membenarkan telah menerima pengajuan PAW dari PDI Perjuangan.

Namun, hingga saat ini belum seluruh partai yang mengalami kekosongan kursi menyampaikan usulan penggantian.

Advertisement “Sejauh ini baru satu yang mengajukan PAW, yakni dari PDI Perjuangan. Nama kader yang diajukan Badrul Akhmadi. Untuk PKB masih belum,” katanya.

Syamsi menjelaskan, berkas pengajuan dari PDI Perjuangan telah diteruskan kepada DPRD Sumenep.

Selanjutnya proses tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. “Sudah diajukan ke DPRD,” ucapnya.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Sumenep Yanuar Yudha Bachtiar mengakui jika institusinya telah menerima berkas pengajuan PAW tersebut.