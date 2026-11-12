Kredit UMKM BRI Tembus Rp 1.250 Triliun, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menempatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fokus utama penyaluran kredit. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

Direktur Finance & Strategy BRI Achmad Royadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers kinerja keuangan BRI Triwulan III 2026 di Jakarta, Senin (9/11). Hingga akhir September 2026, total kredit BRI mencapai Rp1.647 triliun atau tumbuh 14,5 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Dari jumlah tersebut, kredit UMKM mencapai Rp1.250 triliun atau setara 75,9 persen dari total kredit perseroan. Portofolio kredit UMKM tersebut tumbuh 8,6 persen YoY dibandingkan Rp1.151 triliun pada September 2025.

Advertisement “Strategi pertumbuhan kredit kami tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan selective growth. Bagi BRI, yang terpenting bukan semata-mata seberapa besar kredit dapat disalurkan, tetapi bagaimana kredit tersebut mampu mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sekaligus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Achmad Royadi.

Komitmen BRI terhadap penguatan ekonomi kerakyatan juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama dalam mendukung sektor produktif, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat.

Advertisement Secara kumulatif, sejak 2015 hingga September 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.602 triliun. Khusus Januari hingga September 2026, penyaluran KUR mencapai Rp167 triliun kepada lebih dari 3,18 juta debitur.

Dari sisi sektor usaha, pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan porsi 42,8 persen atau senilai Rp 71,5 triliun. Sementara itu, sektor perdagangan menempati posisi berikutnya dengan penyaluran sebesar Rp52,2 triliun.

Menurut Achmad Royadi, penyaluran pembiayaan tersebut juga menjadi kontribusi BRI dalam mendukung Asta Cita pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi dari bawah serta mendorong pertumbuhan yang semakin inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Seiring pertumbuhan penyaluran kredit, BRI juga terus memperkuat kualitas portofolio UMKM. Upaya tersebut dilakukan melalui penyempurnaan proses underwriting, peningkatan kualitas analisis dan seleksi debitur, serta penguatan sistem early warning.

Selain itu, BRI mengoptimalkan proses collection dan recovery untuk menjaga kualitas kredit. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus transformasi BRIvolution Reignite, khususnya dalam memperkuat bisnis mikro.