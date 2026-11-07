Armada Pemadam Kebakaran Terbatas, Pemkab Sumenep Siapkan Penambahan

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep memproyeksikan penambahan armada pemadam kebakaran (damkar) untuk memperkuat penanganan insiden kebakaran.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat jumlah armada yang tersedia untuk wilayah daratan masih terbatas.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, pihaknya akan mengupayakan tambahan anggaran untuk pengadaan armada damkar.

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"Kami akan berupaya agar bisa mendapatkan anggaran untuk menambah armada damkar. Dengan begitu, ketika terjadi insiden di masyarakat, penanganannya bisa lebih maksimal," katanya.

Sembari menunggu rencana pengadaan tersebut, Pemkab Sumenep memperkuat kesiapsiagaan melalui kerja sama lintas instansi.

Advertisement Salah satunya dengan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 931/Ksatria Jokotole yang telah memiliki armada pemadam kebakaran.

Menurut Agus, kolaborasi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan armada, terutama saat terjadi kebakaran yang membutuhkan penanganan cepat.

"Armada yang tersedia untuk wilayah daratan memang terbatas. Karena itu, kerja sama ini diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan dalam menangani kebakaran," ungkapnya.

Selain dengan unsur TNI, Pemkab Sumenep juga telah lama menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain di Madura untuk mendukung penanganan kebakaran. Bantuan lintas daerah tersebut pernah dilakukan saat terjadi kebakaran di Kecamatan Dungkek.