Kontraktor Sumenep Kuasai Dua Paket PJU, PT Madura Energi Infrastruktur Diberi Waktu 60 Hari

SAMPANG, RadarMadura.id – Tender sejumlah paket pembangunan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Sampang sudah selesai.

Misalnya, paket Pembangunan PJU Area Torjun Pangarengan dan Pembangunan PJU Area Sampang.

Tender dua paket kegiatan konstruksi bernilai miliaran tersebut dimenangkan satu kontraktor yakni PT Madura Energi Infrastruktur.

Advertisement Rekanan asal Kelurahan Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, tersebut tercatat sempat gugur pada tender dua paket tersebut.

Pada proses tender pertama, PT Madura Energi Infrastruktur dinyatakan gugur karena kontraktor tidak memiliki penilaian kinerja baik atau sangat baik dalam pekerjaan konstruksi selama kurun waktu empat tahun terakhir.

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Advertisement Itu terjadi pada paket Pembangunan PJU Area Torjun Pangarengan dan Pembangunan PJU Area Sampang.

Saat ditender ulang, PT Madura Energi Infrastruktur kembali ikut penawaran dua proyek tersebut.

Pada paket Pembangunan PJU Area Sampang, kontraktor asal Sumenep ini menang tanpa pesaing.

Sementara, pada paket Pembangunan PJU Area Torjun Pangarengan, kontraktor ini mengalahkan dua penyedia yang ikut dalam penawaran, yakni PT Arkadian Bintang Sejahtera dan CV Griyatirta.

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda Bagian Pengadaan Barjas dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sampang Siti Fahriyah membenarkan jika PT Madura Energi Infrastruktur dua kali ikut tender pada dua paket kegiatan yang sama.