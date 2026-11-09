Pulang ke Ponpes, 8 Santri Korban Kecelakaan yang Dirawat di Puskesmas Arjasa

ARJASA, RadarMadura.id– Delapan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hidayah Desa/Kecamatam Arjasa yang menjadi korban kecelakaan laut dikabarkan telah kembali ke ponpes. Itu setelah, petugas Puskesmas Arjasa menyatakan mereka telah sehat.

Kepala Desa Kalisangka Ainur Ridha membenarkan insiden kecelakaana laut yang terjadi pada Jumat (6/11) pagi tersebut.

"Lokasi kejadian tidak jauh dari kawasan pelabuhan, tepatnya di sisi selatan Pelabuhan Batu Guluk, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean," katanya.

Advertisement Dijelaskan, rombongan santri tersebut hendak berkunjung ke Pulau Mamburit, Desa Kalisangka.

Mereka berencana mengikuti kegiatan bersama santri lainnya yang berada di pulau tersebut.

Untuk menuju lokasi, rombongan menggunakan dua armada perahu layar motor.

Advertisement Salah satu perahu yang mengalami kecelakaan diduga merupakan milik keluarga santri asal Pulau Mamburit yang berangkat dari Pelabuhan Kalisangka.

"Kebetulan kan banyak juga santri di Mamburit, jadi berkunjung, ada kegiatan," ulasnya.

Ainur menduga penyebab kecelakaan tersebut karena perahu kehilangan keseimbangan lantaran seluruh penumpang berkumpul di bagian belakang. Kondisi itu membuat posisi perahu oleng hingga akhirnya terbalik.

Dia memastikan kejadian itu bukan dipicu cuaca buruk maupun gelombang tinggi. "Namanya anak-anak, mungkin disuruh ke depan tidak mau. Tapi berkumpul di belakang, mungkin samping. Jadi oleng. Bukan karena ombak," ujarnya.