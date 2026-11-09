Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sumenep

Pulang ke Ponpes, 8 Santri Korban Kecelakaan yang Dirawat di Puskesmas Arjasa

A
Penulis: Amin Bashiri
PERISTIWA: Sejumlah santri berenang di laut seusai kapal yang ditumpangi terbalik di area Pelabuhan Batu Guluk, Bilis-Bilis, Arjasa, Sumenep, Jumat (6/11).
PERISTIWA: Sejumlah santri berenang di laut seusai kapal yang ditumpangi terbalik di area Pelabuhan Batu Guluk, Bilis-Bilis, Arjasa, Sumenep, Jumat (6/11).

Advertisement

ARJASA, RadarMadura.id– Delapan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hidayah Desa/Kecamatam Arjasa yang menjadi korban kecelakaan laut dikabarkan telah kembali ke ponpes. Itu setelah, petugas Puskesmas Arjasa menyatakan mereka telah sehat.

Kepala Desa Kalisangka Ainur Ridha membenarkan insiden kecelakaana laut yang terjadi pada Jumat (6/11) pagi tersebut.

"Lokasi kejadian tidak jauh dari kawasan pelabuhan, tepatnya di sisi selatan Pelabuhan Batu Guluk, Desa Bilis-Bilis, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean," katanya.

Advertisement

Dijelaskan, rombongan santri tersebut hendak berkunjung ke Pulau Mamburit, Desa Kalisangka.

Mereka berencana mengikuti kegiatan bersama santri lainnya yang berada di pulau tersebut.

Untuk menuju lokasi, rombongan menggunakan dua armada perahu layar motor.

Advertisement

Salah satu perahu yang mengalami kecelakaan diduga merupakan milik keluarga santri asal Pulau Mamburit yang berangkat dari Pelabuhan Kalisangka.

"Kebetulan kan banyak juga santri di Mamburit, jadi berkunjung, ada kegiatan," ulasnya.

Ainur menduga penyebab kecelakaan tersebut karena perahu kehilangan keseimbangan lantaran seluruh penumpang berkumpul di bagian belakang. Kondisi itu membuat posisi perahu oleng hingga akhirnya terbalik.

Dia memastikan kejadian itu bukan dipicu cuaca buruk maupun gelombang tinggi. "Namanya anak-anak, mungkin disuruh ke depan tidak mau. Tapi berkumpul di belakang, mungkin samping. Jadi oleng. Bukan karena ombak," ujarnya.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

DPRD Sumenep Dorong Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Kepulauan

DPRD Sumenep Dorong Pemerataan Pendidikan Berkualitas hingga Kepulauan

Upaya tersebut dinilai penting agar setiap generasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi daerah.

Armada Pemadam Kebakaran Terbatas, Pemkab Sumenep Siapkan Penambahan

Armada Pemadam Kebakaran Terbatas, Pemkab Sumenep Siapkan Penambahan

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep Agus Dwi Saputra mengatakan, pihaknya akan mengupayakan tambahan anggaran untuk pengadaan armada damkar.

Bupati Fauzi Siapkan Langkah Strategis Majukan Sumenep Usai Borong Enam Penghargaan Wilwatikta Award

Bupati Fauzi Siapkan Langkah Strategis Majukan Sumenep Usai Borong Enam Penghargaan Wilwatikta Award

kemajuan Sumenep ke depan membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan seluruh agenda pembangunan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer