Bupati Sematkan Tanda Kehormatan pada Ratusan ASN, Berharap Bisa Pacu Peningkatan Kinerja

SUMENEP, RadarMadura.id – Ratusan ASN di lingkungan Pemkab Sumenep menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI di Pendopo Agung Keraton Sumenep, kemarin (9/11).

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo memimpin penganugerahan sekaligus penyematan tanda kehormatan tersebut.

Bupati Fauzi meminta agar penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagai pemacu peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

Advertisement Penghargaan atas pengabdian selama 10, 20, hingga 30 tahun itu harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat.

Fauzi menekankan, masa pengabdian yang panjang tidak boleh hanya menjadi catatan perjalanan karier. Para penerima tanda kehormatan harus mampu menunjukkan peningkatan integritas, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

”Jangan jadikan penghargaan ini sekadar simbol pencapaian, tapi jadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat,” pesannya.

Advertisement Menurut Fauzi, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas kesetiaan, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, serta pengabdian PNS. Karena itu, dia meminta para penerima penghargaan tidak cepat berpuas diri, melainkan terus meningkatkan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Sumenep.

Dia juga mendorong penerima Satyalancana Karya Satya menjadi teladan bagi ASN lainnya. Pengalaman panjang di lingkungan birokrasi diharapkan dapat ditularkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

”Pengabdian yang panjang harus sejalan dengan peningkatan kualitas kerja. Saya ingin seluruh ASN terus berinovasi, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.