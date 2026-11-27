SAMPANG, RadarMadura.id – KOTA, Jawa Pos Radar Madura – Kejuaraan bulu tangkis Ubed Cup 1 Open 2026 bakal digelar di Kabupaten Sampang.

Kompetisi tersebut ditargetkan dapat melahirkan atlet bulu tangkis profesional seperti pemain tim nasional (timnas) asal Sampang, Moh Zaki Ubaidillah.

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, kejuaraan bulu tangkis tersebut bakal digelar di Kota Bahari bulan depan. Kegiatan itu diselenggarakan oleh Ubed Badminton Academy bersama PBSI Sampang.

Advertisement ”Kejuaraannya bakal dilaksanakan pada Senin (21/12) hingga Kamis (24/12),” katanya.

Menurut dia, kompetisi tersebut akan mempertandingkan berbagai kategori. Di antaranya, tunggal usia pradini, tunggal usia dini, tunggal anak, ganda anak, tunggal pemula, dan ganda pemula.

”Termasuk kategori tunggal remaja dan ganda remaja,” ujarnya.

Advertisement Eko menerangkan, kejuaraan tersebut sengaja digelar di Kabupaten Sampang untuk melahirkan atlet-atlet bulu tangkis unggul, mulai usia dini hingga remaja.

”Kami menginginkan agar atlet bulu tangkis asal Sampang bisa terus lahir seperti Ubaid yang sudah luar biasa berkompetisi pada kejuaraan internasional,” bebernya.

Dia menambahkan, saat ini Moh Zaki Ubaidillah menjadi salah satu barometer atlet bulu tangkis unggulan asal Sampang. Kemampuan Ubaid dinilai konsisten saat mengikuti berbagai kompetisi.