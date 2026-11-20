SAMPANG, RadarMadura.id – Ketangguhan Moh. Zaki Ubaidillah di arena bulu tangkis semakin teruji. Atlet asal Kota Bahari yang dijuluki Raja Comeback tersebut sukses menyingkirkan wakil Taipei, Chou Tien Chen, pada babak 32 besar Hongkong Open 2026, Rabu (18/11).

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, Ubaid harus melewati pertandingan sengit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar. Duel tersebut berlangsung hingga tiga gim sebelum akhirnya dimenangkan oleh Ubaid.

"Pertandingan ini memperebutkan tiket menuju babak 16 besar," katanya. Menurutnya, Ubaid mengawali pertandingan dengan cukup apik. Meski kedua pemain saling kejar poin, Ubaid mampu menguasai permainan dan mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Advertisement Namun, memasuki gim kedua, performa Chou Tien Chen meningkat. Wakil Taipei tersebut tampil dominan hingga membuat Ubaid kesulitan mengembangkan permainan. Chou pun berhasil menyamakan kedudukan setelah menang telak 21-7.

"Chou berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memenangkan set kedua dengan skor 21-7," ujarnya.

Memasuki gim penentuan, Ubaid kembali menunjukkan mental bertandingnya. Sempat tertinggal empat poin pada awal pertandingan, dia perlahan mengejar ketertinggalan. Perjuangan tersebut membuahkan hasil setelah Ubaid menyamakan kedudukan menjadi 16-16.

Momentum itu dimanfaatkan dengan baik. Ubaid akhirnya membalikkan keadaan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-19.

Advertisement "Ubaid berhasil menyamakan skor pada poin 16-16. Kemudian membalikkan keadaan. Raja Comeback itu berhasil menang dengan skor 21-19," bebernya

Eko menambahkan, pada babak 16 besar, Ubaid akan menghadapi wakil tuan rumah, Angus Ng Ka Long. Menurut dia, kemampuan lawan berikutnya tidak jauh berbeda dengan Chou Tien Chen.