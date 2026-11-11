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Sportainment

Ubaid Tatap Kejuaraan Internasional, Bakal Hadapi Atlet Kanada Kejuaraan Kumamoto Masters 2026

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Penulis: Amin Bashiri
PENUH SEMANGAT: Moh. Zaki Ubaidillah saat mengikuti kejuaraan Korea Open 2026, Rabu (4/11).
PENUH SEMANGAT: Moh. Zaki Ubaidillah saat mengikuti kejuaraan Korea Open 2026, Rabu (4/11).

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SAMPANG, RadarMadura.is – Atlet bulu tangkis asal Kota Bahari Moh. Zaki Ubaidillah kembali bertanding dalam kejuaraan internasional.

Dia bakal berkompetisi dalam turnamen BWF Super 500 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu (15/11).

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, Ubaid bakal kembali berkompetisi pada kejuaraan internasional. Yakni kejuaraan Kumamoto Masters 2026 yang dilaksanakan di Jepang.

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”Ubaid memperkuat tim nasional (timnas) pada kategori single putra bersama dua rekannya. Yakni Alwi Farhan dan Muhamad Yusuf,” katanya.

Dia mengutarakan, kali ini Ubaid ikut pada kategori super 500. Pertandingan perdana akan melawan atlet unggulan dari Kanada, Brian Yang pada Rabu (11/11).

”Kami optimistis Ubaid mampu mengatasinya, karena beda jauh lebih tinggi Ubaid di peringkat dunia,” ujarnya.

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Eko menambahkan, kejuaraan tersebut melatih Ubaid untuk memperbanyak jam terbang bertanding. Sehingga, setiap bertemu dengan lawan yang sama, akan mudah membaca kemampuan lawan.

”Mudah-mudahan Ubaid bisa meraih kemenangan dan bisa lolos pada babak semifinal,” tandasnya. (bai/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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