Ubaid Tatap Kejuaraan Internasional, Bakal Hadapi Atlet Kanada Kejuaraan Kumamoto Masters 2026

SAMPANG, RadarMadura.is – Atlet bulu tangkis asal Kota Bahari Moh. Zaki Ubaidillah kembali bertanding dalam kejuaraan internasional.

Dia bakal berkompetisi dalam turnamen BWF Super 500 di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Jepang, Minggu (15/11).

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, Ubaid bakal kembali berkompetisi pada kejuaraan internasional. Yakni kejuaraan Kumamoto Masters 2026 yang dilaksanakan di Jepang.

Advertisement ”Ubaid memperkuat tim nasional (timnas) pada kategori single putra bersama dua rekannya. Yakni Alwi Farhan dan Muhamad Yusuf,” katanya.

Dia mengutarakan, kali ini Ubaid ikut pada kategori super 500. Pertandingan perdana akan melawan atlet unggulan dari Kanada, Brian Yang pada Rabu (11/11).

”Kami optimistis Ubaid mampu mengatasinya, karena beda jauh lebih tinggi Ubaid di peringkat dunia,” ujarnya.

Advertisement Eko menambahkan, kejuaraan tersebut melatih Ubaid untuk memperbanyak jam terbang bertanding. Sehingga, setiap bertemu dengan lawan yang sama, akan mudah membaca kemampuan lawan.