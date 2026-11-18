SAMPANG, RadarMadura.id – Pebulu tangkis asal Sampang, Moh. Zaki Ubaidillah, kembali mendapat kesempatan tampil di kejuaraan internasional.

Kali ini, atlet yang akrab disapa Ubaid tersebut bakal memperkuat Indonesia pada ajang Hongkong Open 2026 yang berlangsung di Hongkong, Selasa (17/11) hingga Minggu (22/11).

Pengurus PBSI Sampang Eko Puji Waluyo mengatakan, Indonesia kembali mengirimkan atlet terbaiknya untuk berlaga dalam kejuaraan tersebut.

Advertisement Khusus sektor tunggal putra, Tim Nasional (Timnas) Indonesia hanya memboyong dua atlet. ”Salah satunya Moh. Zaki Ubaidillah,” katanya.

Eko menjelaskan, Ubaid dijadwalkan menjalani pertandingan perdana hari ini (18/11). Dia akan menghadapi wakil Kanada, Victor Lay, pada babak 32 besar.

Menurut Eko, peluang kedua pemain untuk memenangi pertandingan cukup berimbang. Keduanya dinilai memiliki kemampuan yang relatif setara. ”Kemampuan keduanya kami prediksi 50-50 atau setara,” ujarnya.

Advertisement Dia menambahkan, keikutsertaan Ubaid dalam kejuaraan internasional tersebut menjadi kesempatan untuk menambah jam terbang. Semakin sering mengikuti kompetisi, semakin banyak pula pengalaman bertanding yang bisa diperoleh.

”Semakin sering berkompetisi, akan semakin banyak pula pengalaman bertanding Ubaid,” katanya.

Eko berharap, Ubaid mampu tampil maksimal dan meminimalkan kesalahan sendiri selama pertandingan. Dengan begitu, setiap peluang serangan bisa dimanfaatkan untuk mendulang poin dan mengalahkan lawan.