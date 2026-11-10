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Sportainment

Ganda Putra Petanque Sumenep Persembahkan Perak

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Penulis: Amin Bashiri
FOKUS: Atlet petaque Sumenep (baju merah) saat menerima medali perak di Kejuaraan Popda Jatim di Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11).
FOKUS: Atlet petaque Sumenep (baju merah) saat menerima medali perak di Kejuaraan Popda Jatim di Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11).

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SUMENEP, RadarMadura.id – Atlet petanque Sumenep berhasil menyumbangkan medali perak dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur 2026.

Medali tersebut berasal dari nomor ganda putra setelah pasangan andalan Kota Keris mampu melaju hingga babak final.

Dalam ajang tersebut, FOPI Sumenep mengirimkan empat atlet yang terdiri atas dua putra dan dua putri.

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Mereka diturunkan pada enam nomor pertandingan, yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, shooting putra, dan shooting putri.

Namun, hasil di sejumlah nomor lainnya belum sesuai harapan. Atlet tunggal putra dan tunggal putri harus terhenti di babak 16 besar. Begitu pula pasangan ganda putri yang belum berhasil melangkah ke fase berikutnya.

Sementara itu, nomor shooting putra dan putri masih berjuang di babak 16 besar. Peluang untuk memperbaiki capaian masih terbuka selama atlet mampu menjaga konsentrasi dan memaksimalkan setiap kesempatan pertandingan.

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Ketua Harian Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sumenep Taufik Rahman bersyukur atas torehan prestasi atletnya.

Menurut dia, medali perak tersebut menjadi pencapaian positif di tengah persaingan ketat antarkabupaten dan kota di Jawa Timur.

”Alhamdulillah, untuk nomor ganda putra mendapatkan medali perak. Ini patut disyukuri karena atlet sudah berjuang maksimal untuk memberikan hasil terbaik bagi Sumenep,” ujarnya.

Taufik berharap raihan medali perak tersebut menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan.

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Editor : Amin Bashiri
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