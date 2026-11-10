Borong Tujuh Medali Popda XV, Perbakin Pamekasan  Kian PD Hadapi Porprov

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Raihan tujuh medali dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur membuat Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Pamekasan kian percaya diri (PD).

Hasil tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jawa Timur mendatang.

Ketua Perbakin Pamekasan Mukti Ali mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perkembangan atlet menembak di Pamekasan.

Advertisement Apalagi, medali diraih dari sejumlah nomor berbeda, baik individu maupun beregu.

”Dalam ajang tersebut, kontingen Pamekasan mengoleksi dua medali emas, dua perak, dan tiga perunggu. Raihan itu berasal dari nomor air pistol dan air rifle,” ucapnya.

Mukti membeberkan, dua medali emas disumbangkan Akh. Naufal Fawwas Rafangga dan Afzaal Hendya Atha Fadhila dari nomor air pistol men team.

Advertisement Naufal juga meraih emas bersama Diandra Dhiesty Andiensari pada nomor air pistol mixed team.

Sementara itu, medali perak diraih Diandra pada nomor air pistol women individu dan bersama Letania Dalila Hakim di nomor air pistol women team.

Adapun tiga perunggu masing-masing berasal dari nomor air pistol men individu, air rifle men team, dan air rifle mixed team.

Mukti menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Pamekasan.