Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sportainment

Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

A
Penulis: Amin Bashiri
KEBANGGAAN: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far foto bareng atlet di sela-sela laga yang digelar di Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11).
KEBANGGAAN: Wabup Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far foto bareng atlet di sela-sela laga yang digelar di Kabupaten Ngawi, Minggu (8/11).

Advertisement

NGAWI, RadarMadura.id – Kehadiran pejabat di tengah laga menjadi penyemangat bagi para atlet.

Hal itu yang dirasakan kontingen Kabupaten Bangkalan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 yang diadakan di Kabupaten Ngawi.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far turun menyaksikan langsung perjuangan para patriot muda Kota Dzikir dan Salawat.

Advertisement

Kehadiran mantan Ketua KONI Bangkalan tersebut membakar semangat para atlet yang tengah bertarung demi mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.

Suntikan motivasi itu terasa nyata saat Fauzan menyaksikan langsung laga final cabang olahraga (cabor) kempo di SMAN 1 Geneng, Minggu (8/11).

Di arena tersebut, atlet kempo Bangkalan, Syaiful Rohman, berlaga pada nomor Kyorugi 50 kilogram putra.

Advertisement

Pertarungan sengit tersaji di partai pemungkas melawan atlet Kabupaten Kediri. Meski harus puas menempati posisi kedua dan memboyong medali perak, perjuangan Syaiful mendapat apresiasi tinggi dari orang nomor dua di Pemkab Bangkalan tersebut.

Fauzan menegaskan perolehan medali perak di tingkat regional merupakan capaian yang sangat membanggakan.

”Jangan patah semangat. Medali perak ini juga merupakan prestasi yang membanggakan. Terus berlatih, tingkatkan kemampuan, dan jangan cepat puas dengan hasil yang sudah diraih,” katanya.

Fauzan juga menyampaikan, nilai perjuangan atlet tidak semata-mata diukur dari kilau medali emas.

Advertisement
Editor : Amin Bashiri
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Cabor Kempo Bangkalan Sabet Sepuluh Medali dalam Ajang Piala Wali Kota Surabaya

Cabor Kempo Bangkalan Sabet Sepuluh Medali dalam Ajang Piala Wali Kota Surabaya

Ketua KONI Kabupaten Bangkalan Tajul Anwar mengatakan, capaian dalam ajang Piala Wali Kota Surabaya tersebut menjadi indikator penting bahwa cabor kempo Bangkalan sangat siap menatap Porprov X Jatim 2027 mendatang.

Ganda Putra Petanque Sumenep Persembahkan Perak

Ganda Putra Petanque Sumenep Persembahkan Perak

Ketua Harian Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sumenep Taufik Rahman bersyukur atas torehan prestasi atletnya.

Borong Tujuh Medali Popda XV, Perbakin Pamekasan  Kian PD Hadapi Porprov

Borong Tujuh Medali Popda XV, Perbakin Pamekasan  Kian PD Hadapi Porprov

Ketua Perbakin Pamekasan Mukti Ali mengatakan, capaian tersebut menunjukkan perkembangan atlet menembak di Pamekasan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer