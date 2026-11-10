Bangkalan Bertengger di Posisi Keenam di Ajang Popda XV 2026

NGAWI, RadarMadura.id – Kehadiran pejabat di tengah laga menjadi penyemangat bagi para atlet.

Hal itu yang dirasakan kontingen Kabupaten Bangkalan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 yang diadakan di Kabupaten Ngawi.

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far turun menyaksikan langsung perjuangan para patriot muda Kota Dzikir dan Salawat.

Advertisement Kehadiran mantan Ketua KONI Bangkalan tersebut membakar semangat para atlet yang tengah bertarung demi mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi.

Suntikan motivasi itu terasa nyata saat Fauzan menyaksikan langsung laga final cabang olahraga (cabor) kempo di SMAN 1 Geneng, Minggu (8/11).

Di arena tersebut, atlet kempo Bangkalan, Syaiful Rohman, berlaga pada nomor Kyorugi 50 kilogram putra.

Advertisement Pertarungan sengit tersaji di partai pemungkas melawan atlet Kabupaten Kediri. Meski harus puas menempati posisi kedua dan memboyong medali perak, perjuangan Syaiful mendapat apresiasi tinggi dari orang nomor dua di Pemkab Bangkalan tersebut.

Fauzan menegaskan perolehan medali perak di tingkat regional merupakan capaian yang sangat membanggakan.

”Jangan patah semangat. Medali perak ini juga merupakan prestasi yang membanggakan. Terus berlatih, tingkatkan kemampuan, dan jangan cepat puas dengan hasil yang sudah diraih,” katanya.

Fauzan juga menyampaikan, nilai perjuangan atlet tidak semata-mata diukur dari kilau medali emas.