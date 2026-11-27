SAMPANG, RadarMadura.id – Warga yang berdomisili di dekat Pasar Kedungdung, Kamis (26/11), panik. Pasalnya, puluhan kios yang ada di pasar tersebut hangus terbakar.

Plt Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah (DPKPD) Sampang Cocok Hadi Sutrisno mengatakan, timnya menerima informasi sekitar pukul 01.28. Selanjutnya, langsung meluncur dan tiba di lokasi sekitar pukul 01.43.

"Selanjutnya, tim langsung melakukan pemadaman api," katanya.

Advertisement Menurutnya, api yang melalap sejumlah kios dan lapak tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 03.40.

Dikatakan, institusinya belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Sebab, setiba di lokasi, fokus memadamkan api yang sudah membesar.

"Ada tiga ruko dan tujuh lapak yang dilalap api," tambahnya.

Advertisement Dikonfirmasi di tempat terpisah, Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji W menyampaikan, kebakaran melalap kios nonpermanen yang ada di Pasar Kedungdung.

"Tepatnya bagian belakang pasar yang terletak di Dusun Tenjui, Desa Moktesareh," ucapnya.

Menurutnya, anggota Polsek Kedungdung yang menerima informasi kebakaran langsung berkoordinasi dengan personel DPKPD Sampang. Selanjutnya, dikerahkan dua unit damkar dan satu unit tangki air.

"Petugas pemadam dibantu anggota polsek beserta warga melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan," ulasnya.