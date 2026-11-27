PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kebijakan efisiensi anggaran belum sepenuhnya menekan belanja perjalanan dinas di lingkungan pemerintah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan masih mengalokasikan anggaran Rp 161.045.000.

Dana ratusan juta itu terbagi dari 38 paket perjalanan dinas. Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian di tengah tuntutan penghematan belanja daerah.

Advertisement Penggunaannya perlu diimbangi dengan urgensi kegiatan dan hasil yang terukur.

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Kepala BKPSDM Pamekasan Mohamad Alwi mengakui, anggaran perjalanan dinas tersebut terdampak kebijakan refocusing akibat efisiensi anggaran.

Advertisement Dia melakukan pemetaan prioritas untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan anggaran.

"Kita melakukan pemetaan prioritas untuk menyesuaikan dengan kondisi anggaran perjalanan dinas yang ada. Ini dalam rangka efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan BKPSDM," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan itu menjelaskan, pagu awal perjalanan dinas BKPSDM mencapai Rp 268.007.000.

Setelah terkena efisiensi, anggaran berkurang Rp 106.962.000 atau sekitar 39,9 persen.

Dari 38 paket yang dianggarkan, lanjut dia, biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri menjadi alokasi terbesar.