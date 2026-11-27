BANYUATES, Jawa Pos Radar Madura - Identitas kerangka manusia yang ditemukan di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Sampang, belum terungkap. Polres Sampang terus melakukan penyelidikan dengan berkoordinasi bersama Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Jawa Timur (Jatim).

Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, penemuan kerangka manusia tersebut masih didalami oleh institusinya. Namun, hingga kini identitas kerangka tersebut belum diketahui.”Masih belum terungkap identitasnya,” katanya.

Menurut dia, perkara tersebut masih ditangani Satreskrim Polres Sampang. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap identitas kerangka manusia tersebut. Saat ini tim Satreskrim Polres Sampang tengah berkoordinasi dengan tim Bidlabfor Polda Jatim agar membuat kasus tersebut menjadi terang benderang.

Advertisement Eko menjelaskan, diperlukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tulang belulang tersebut untuk membantu mengungkap identitasnya. Melalui pemeriksaan itu, sejumlah karakteristik, seperti jenis kelamin dan perkiraan usia dapat diketahui.

”Untuk mengetahuinya, perlu melakukan uji melalui Bidlabfor Polda Jatim,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya kerangka manusia yang ditemukan di Desa Nepa tersebut dititipkan di kamar jenazah RSMZ Sampang. Penitipan itu dilakukan untuk memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut.”Selebihnya nanti akan kami kabari lebih lanjut,” ungkapnya.

Advertisement Sementara itu, Humas dan Marketing RSMZ Sampang Amin Jakfar menyatakan, kerangka manusia tersebut telah dibawa Polres Sampang ke Mapolda Jatim kemarin. Sebab, dokter forensik Polda Jatim yang dijadwalkan datang ke RSMZ untuk melakukan pemeriksaan tidak dapat hadir.