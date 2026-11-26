SAMPANG, RadarMadura.id – Data kepesertaan penerima bantuan iuran daerah (PBID) di Kabupaten Sampang diverifikasi ulang.

Hal itu buntut ditemukan ada ribuan peserta temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak layak menerima program universal health coverage (UHC).

Setidaknya temuan yang diduga bermasalah mencapai 6.696 orang.

Advertisement Perinciannya, 3.182 orang diketahui pindah domisili, 3.268 orang data kependudukannya bermasalah, dan 246 orang lainnya ditemukan meninggal hingga Mei.

Plt Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang Rahmawati Agustianingsih mengatakan, saat ini Pemkab Sampang melakukan rapat lintas sektor.

Hal itu dilakukan untuk memverifikasi data PBID agar lebih tepat sasaran.

Advertisement ”Data kali ini dari bappelitbangda yang meminta untuk memverifikasi,” katanya.

Dijelaskan, dalam temuan tersebut terdapat penerima bantuan yang anomali. Salah satunya bayi yang tidak memiliki nama.

Sehingga, data tersebut kembali dipadankan, termasuk memverifikasi ulang para penerima yang layak.

”Data itu tidak ada di kami, data anomali seperti itu. Data di kami individual,” tambahnya.