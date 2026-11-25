SAMPANG, RadarMadura.id – Sejak 2019 hingga 2026, telah terbangun jalan beton sepanjang 179.220 meter atau hampir 180 kilometer. Capaian tersebut merupakan angka tertinggi pembangunan jalan beton se-Madura.

Inisiatif Bupati Sampang H. Slamet Junaidi untuk melakukan betonisasi jalan tersebut menjadikan banyak Jalan Kabupaten semakin nyaman dan kokoh.

Di sisi lain, Pemkab Sampang mengahadapi berkali-kali pengurangan anggaran dampak dari kebijakan pemerintah pusat.

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Plt Kepala Dinas PUPR Sampang Siti Muatifah menyampaikan, masyarakat tergerak untuk menggalang dana secara swadaya untuk membantu pemerintah membangun infrastruktur jalan di desa masing-masing.

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Advertisement Sumber dana yang diperoleh dari donasi para perantau, sumbangan warga lokal, sumbangan pengendara, donasi dari virtual gift/tiktok, termasuk bantuan pemerintah.

Dia menjelaskan, untuk kawasan dengan jenis tanah dasar yang memiliki sifat kembang-susut yang besar atau tanah rekah, warga membangun jalan dengan konstruksi beton ready mix.

Sedangkan kawasan dengan tanah dasar berupa batuan seperti kawasan pegunungan, dibangun jalan aspal atau lapen karena kondisi landasan jalan lebih stabil terhadap resiko retak dan melendut.