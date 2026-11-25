SURABAYA, RadarMadura.di – Bupati Sampang Slamet Junaidi menghadiri kegiatan stakeholder gathering Searah Ketapang II Ltd. di Surabaya, Rabu (25/11).

Hal itu menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi dengan perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bupati Slamet Junaidi mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Sampang, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Sebab, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah.

Advertisement ”Membangun Kabupaten Sampang juga butuh keterlibatan semua pihak agar Sampang bisa terus lebih maju,” katanya.

Pria yang akrab disapa Aba Idi itu menyampaikan, komunikasi dan koordinasi yang baik menjadi salah satu kunci untuk menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dan Pemkab Sampang.

Advertisement Dia berharap, perusahaan yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Sampang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan

”Program dan aktivitas perusahaan diharapkan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, khususnya terhadap masyarakat Sampang,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dengan perusahaan yang beraktivitas di Kota Bahari diharapkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas ekonomi dan bisnis, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Aba Idi berharap, melalui kegiatan stakeholder gathering tersebut, Pemkab Sampang dan seluruh pihak dapat membangun kesamaan persepsi, menjaga keterbukaan komunikasi, serta menyatukan komitmen untuk memperkuat kemitraan.