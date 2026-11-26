PAMEKASAN, RadarMadura.id – Mobil pikap pengangkut puluhan jeriken bahan bakar minyak (BBM) terbakar di Jalan Purba Gang II, RW 01, Kelurahan Barurambat Kota, Pamekasan, Selasa (24/11) petang. Sebanyak 38 jeriken berisi solar berhasil diselamatkan sebelum api melahap kendaraan.

Mobil pikap putih jenis Suzuki Tayo bernomor polisi L 9190 CK tersebut diketahui milik PLN ULP Sampang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.55.

Saat itu, api mulai membakar bagian belakang kendaraan. Warga yang berada di sekitar lokasi bergegas menyelamatkan jeriken berisi BBM yang diangkut agar tidak ikut terbakar.

Advertisement Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan, saat petugas tiba di lokasi, kobaran api sudah membesar. Personel damkar kemudian melakukan pemadaman menggunakan satu unit mobil pemadam.

”Kami langsung melakukan pemadaman cepat, karena api sudah sangat besar. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 18.20,” ujarnya.

Setelah api berhasil dipadamkan, kendaraan yang terbakar beserta 38 jeriken berisi solar diamankan di Mapolres Pamekasan. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran sekaligus mendalami asal-usul dan tujuan pengangkutan BBM tersebut.

Advertisement Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama mengatakan, penyelidikan masih berlangsung. Tujuannya, untuk mengungkap penyebab kebakaran maupun hal lain terkait insiden tersebut.

”Hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya kebakaran dan lain-lainnya masih dalam proses penyelidikan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, personel Polsek Pamekasan yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Petugas mengamankan lokasi sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar tempat kejadian.

Dalam insiden tersebut, tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materiil akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp 10 juta.