SAMPANG, RadarMadura.id – Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025 mencapai Rp 2,4 miliar. Setkab Sampang mendorong agar serapan aggaran tersebut digenjot.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Abdi Barri Salam menyampaikan, silpa aggaran DBHCHT bisa digunakan setelah perubahan anggaran keuagan (PAK) disahkan. Sehingga, pemanfaatanya harus menunggu program masuk perencanaan.

”Untuk serapan saat ini sudah mulai berjalan. Harapan kami OPD yang menerima pagu murni dan silpa bisa segera merealisasikan,” katanya kemarin (19/11).

Advertisement Terdapat tiga OPD yang mendapatkan dana Silpa DBHCHT 2025. Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dialokasikan untuk perbaikan irigasi waduk.

Kedua, RSUD Ketapang untuk belanja obat. Ketiga, Disperta KP yang dimanfaatkan untuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan tujuan menekan inflasi.

”Pengesahan (PAD) agak telat. Tapi temen-temen (OPD) mulai proses pekerjaannya,” ungkapnya.

Advertisement Barri menjelaskan, DBHCHT paling lambat harus terserap sebelum tutup tahun anggaran. Menurutnya, serapan saat ini sudah mencapai sekitar 80 persen.