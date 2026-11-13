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Sampang

Enam Pertashop Diusulkan Jadi SPBU Kompak

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Penulis: Amin Bashiri
MENGULAR: Sejumlah pengendara motor mengantri di SPBU 54.692.05 Kelurahan Banyuanyar, Kamis (12/11).
MENGULAR: Sejumlah pengendara motor mengantri di SPBU 54.692.05 Kelurahan Banyuanyar, Kamis (12/11).

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SAMPANG, RadarMadura.id – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sampang akan diperluas. Salah satunya dengan mengusulkan pertashop menjadi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kompak.

Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sampang Abdi Barri Salam menyampaikan, pengajuan pembangunan SPBU Kompak di sejumlah kecamatan dilakukan dalam waktu dekat kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

”Semoga saja permohonan ini bisa dikabulkan oleh BPH Migas,” katanya kemarin (12/11).

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Pemkab telah melukan pemetaan lokasi. Selain itu, meminta kesediaan pemilik pertashop yang dilanjutkan dengan perumusan pengajuan. Tercatat ada enam pertashop yang diajukan menjadi SPBU Kompak.

”Pengajuannya sudah dikirim,” ungkapnya.

Barri menjelaskan, enam pertashop yang diajukan dikhusukan di kecamatan yang belum memiliki SPBU. Di ataranya tersebar di Kecamatan Kedungdung, Robatal, Karangpenang dan Tambelangan.

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”Alhamdulillah pertashop di kecamatan tersebut sangat antusias dan menyambut naik rencana pengajuan peningkatan status pertashop menjadi SPBU Kompak,” terangnya.

Selain itu, Pemkab Sampang mengajukan pembangunan SPBU di Pulau Mandangin kepada BPH Migas. Itu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan BBM bagi masyarakat Pulau Mandangin. ”Untuk keputusannya menjadi kewenangan BPH Migas,” ungkapnya.

Humas BPH Migas Thoriq Ramadani tidak memberikan komentar saat dihubungi JPRM. Dirinya menyarankan koran ini menghubungi helpdesk BPH Migas. ”Silahkan hubungi helpdesk BPH Migas,” jawabnya singkat. (ay/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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