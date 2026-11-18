SURABAYA, RadarMadura.id – Seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang masuk tahap asesmen.

Setidaknya ada enam peserta yang mengikuti asesmen untuk dua jabatan pimpinan OPD.

Pertama, jabatan kepala dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan (diskopindag) diikuti Syamsul Bahri, Sapta Nuris Ramlan, dan Yazid Bustomi. Ketiganya saat ini menjabat camat definitif.

Advertisement Kedua, jabatan kepala dinas kesehatan dan keluarga berencana (dinkes KB) diikuti Lailatul Muadzomah, Dwi Herlinda Lusi Harini, dan Nurul Sarifah.

Mereka merupakan pejabat di dinkes KB dan mendapat nilai tertinggi dari hasil penilaian rekam jejak dan seleksi administrasi.

Kabid Mutasi BKPSDM Sampang Bayu Pamungkas Kusprastyo menyampaikan, proses asesmen dilakukan di Pemprov Jatim.

Advertisement Waktunya hanya dilaksanakan satu hari. ”Peserta dengan nilai tertinggi yang berangkat ke BKD Provinsi,” katanya Senin (16/11).

Menurutnya, peserta yang ikut asesmen menjalani sejumlah tahapan. Di antaranya, asesmen manajemen sosiokultural dan teknis.

”Jadi, memang yang diberangkatkan dan ikut asesmen itu juga disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah,” paparnya.