KARANG PENANG, RadarMadura.id – Hujan deras disertai angin kencang mulai menerjang beberapa daerah. Seperti yang terjadi pada Selasa (17/11) di Desa Tlambah, Kecamatan Karang Penang, yang menyebabkan satu rumah ambruk.

Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang Moh. Hozin mengatakan, peristiwa yang terjadi di Dusun Trebung itu terjadi sekitar pukul 13.00. ”Akibatnya satu rumah warga rusak berat,” katanya.

Menurutnya, rumah yang ambruk milik Samian. Hasil asesmen BPBD Sampang, rumah itu tergolong mengalami rusak berat. ”Lebar rumah 4 meter dan panjangnya 6 meter,” tambahnya.

Advertisement Dijelaskan, BPBD telah koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan asesmen, dokumentasi dan memerikan bantuan logistik. BPBD juga telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana.

"Di antaranya memberikan kompor, paket perlengkapan sekolah, sandang, perlengkapan masak, perlengkapan makan, terpal, matras, kasur lipat, lauk pauk dan biskuit,” ulasnya.

Dikonfirmasi di tempat terpisah Samian, 41, menyampaikan saat kejadian hujan lebat disertai angin kencang. Saat itu, dia beserta keluarga berada di teras. "Kami selamat karena langsung melarikan diri ke rumah tetangga,” pungkasnya. (ay/yan)