SAMPANG, RadarMadura.id – Dinas Pendidikan (Dispendik) Sampang menggelontorkan anggaran yang fantastis untuk program beasiswa pendidikan. Tahun ini, program tersebut menelan anggaran Rp 1 miliar.

Plt Sekretaris Dispendik Sampang Dewi Trisna menyampaikan, alokasi anggaran beasiswa tersebut sekadar menumpang di instansinya.

Sebab, secara teknis penyaluran anggaran beasiswa dilakukan oleh Yayasan Beasiswa Sahabat.

Advertisement ”Itu ada pengurusnya, mulai dari siapa yang dapat, rekrutmennya di mana, dan tesnya di mana?” katanya Kamis (12/11).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang juga terlibat dalam realisasi program tersebut.

Dewi menyebut, dispendik hanya bertugas mencairkan anggaran yang bersumber dari APBD.

Advertisement ”Dinas hanya mencairkan. Kami hanya dititipkan, semua prosesnya di bappelitbangda. Itu setahu saya, karena (anggarannya) ada di bidang SMP,” ungkapnya.

Kasi Penyelenggaraan SMP Dispendik Sampang Feri Darmanu Setiabudi membenarkan bahwa dinas hanya bertugas mencairkan anggaran beasiswa tersebut.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang lolos seleksi Yayasan Beasiswa Sahabat.

”Kami hanya memverifikasi penerima yang lolos seleksi,” tuturnya.