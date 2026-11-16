Pengiriman Produk IKM Sampang ke Pasar Ekspor Tertunda
SAMPANG, RadarMadura.id – Sejumlah produk hasil karya industri kecil menengah (IKM) Sampang berhasil lolos kurasi untuk menembus pasar ekspor tahun ini. Tercatat, ada tiga produk yang dijadwalkan dikirim ke dua negara. Namun, hingga kini realisasi pengiriman tersebut belum menemui kejelasan.
Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag Diskopindag Sampang Muhammad Irwan Ferdiawan menyampaikan, pengiriman produk ekspor tersebut belum terlaksana. Sebab, masih terkendala penerbitan surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Sekarang sistemnya sedang diperbarui jadi tidak bisa otomatis," katanya Rabu (11/11).
Semestinya, tiga produk IKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi dijadwalkan dikirim pada November ini. Namun, kendala tersebut membuat pengiriman kembali tertunda tanpa kepastian waktu. "Jadinya ditunda, kalau pembelinya ingin segera," tambahnya.
Menurut dia, produk yang akan dikirim ke Hongkong dan Maladewa itu terpaksa menunggu kepastian penerbitan dokumen. Padahal, pihak pembeli telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pemberkasan.
"Dari BPOM Surabaya belum bisa memastikan mengeluarkan sertifikat, karena ada perubahan yang secara diganti e-Exim yang sedang proses di aplikasinya," ungkapnya.
Terpisah, salah satu pelaku IKM, Dian Anita Agustina, membenarkan bahwa pengiriman produknya hingga kini belum terlaksana. Hal itu lantaran masih ada sejumlah berkas administrasi milik pelaku IKM yang belum lengkap. "Iya betul, karena masih banyak teman IKM luar daerah yang belum lengkap berkasnya," pungkasnya. (ay/han)
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