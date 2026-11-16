Pengiriman Produk IKM Sampang ke Pasar Ekspor Tertunda

SAMPANG, RadarMadura.id – Sejumlah produk hasil karya industri kecil menengah (IKM) Sampang berhasil lolos kurasi untuk menembus pasar ekspor tahun ini. Tercatat, ada tiga produk yang dijadwalkan dikirim ke dua negara. Namun, hingga kini realisasi pengiriman tersebut belum menemui kejelasan.

Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag Diskopindag Sampang Muhammad Irwan Ferdiawan menyampaikan, pengiriman produk ekspor tersebut belum terlaksana. Sebab, masih terkendala penerbitan surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Sekarang sistemnya sedang diperbarui jadi tidak bisa otomatis," katanya Rabu (11/11).

Advertisement Semestinya, tiga produk IKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi dijadwalkan dikirim pada November ini. Namun, kendala tersebut membuat pengiriman kembali tertunda tanpa kepastian waktu. "Jadinya ditunda, kalau pembelinya ingin segera," tambahnya.

Menurut dia, produk yang akan dikirim ke Hongkong dan Maladewa itu terpaksa menunggu kepastian penerbitan dokumen. Padahal, pihak pembeli telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses pemberkasan.

"Dari BPOM Surabaya belum bisa memastikan mengeluarkan sertifikat, karena ada perubahan yang secara diganti e-Exim yang sedang proses di aplikasinya," ungkapnya.