Polres Sampang Tunggu Hasil Labfor, Gelar Perkara Hasil Penyidikan Dugaan Perzinaan Kapus Benny

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Satreskrim Polres Sampang terus mengusut kasus dugaan perzinaan yang membelit eks Kepala Puskesmas (Kapus) Robatal Benny Irawan dengan seorang stafnya berinisial IA. Saat ini polisi kabarnya sedang menunggu hasil pemeriksaan Labfor Polda Jatim sebelum melakukan gelar perkara.

Ps Kasatreskrim Polres Sampang Iptu Nur Fajri Alim mengatakan, saat ini perkara tersebut masih terus didalami oleh pihaknya. Status perkaranya masih dalam tahap penyidikan. ”Masih dilakukan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Menurutnya, polisi terus memeriksa saksi-saksi untuk melengkapi keterangan dari saksi yang sudah diperiksa sebelumnya. ”Pekan ini kami menjadwalkan melakukan pemanggilan ulang terhadap saksi pelapor, Firman, untuk dimintai keterangan tambahan,” ucapnya.

Advertisement Dijelaskan, polisi terakhir kali melakukan pemanggilan terhadap tiga saksi dari Puskesmas Robatal. Ketiganya sudah memenuhi pemanggilan dan telah dimintai keterangan lebih lanjut. ”Ketiganya sudah kami mintai keterangan,” ungkapnya.

Ditambahkan, untuk melakukan gelar perkara pihaknya masih menunggu alat bukti lengkap. Termasuk hasil labfor yang dilakukan Polda Jatim. ”Kami masih menunggu hasil Labfor Polda Jatim untuk melakukan gelar perkara hasil penyidikan,” katanya.