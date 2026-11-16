Motor Honda Beat Terbakar, Diduga Korsleting Listrik

SAMPANG, RadarMadura.id – Satu unit sepeda motor Honda Beat terbakar di jalan raya Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, Sabtu (14/11) sore. Kebakaran tersebut diduga dipicu korsleting arus listrik pada bagian mesin kendaraan.

Informasinya, hingga kini pemilik motor tersebut belum diketahui. Sebab, setelah kendaraan terbakar, pengendaranya justru meninggalkan lokasi. Sementara itu, bangkai motor telah diamankan di Polsek Camplong untuk kepentingan penyelidikan.

Advertisement Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo membenarkan insiden kebakaran tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.30. "Tempat kejadian perkaranya (TKP) di depan pertigaan Jalan Proyek, Jalan Raya Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang," katanya.

Menurut Eko, identitas pemilik Honda Beat tersebut belum diketahui. Berdasarkan informasi warga, motor itu dikendarai dua orang, masing-masing laki-laki dan perempuan. "Informasi dari warga, motor tersebut dikendarai dua orang, laki-laki dan perempuan, kemudian melarikan diri," ujarnya.

Dia menjelaskan, kejadian bermula saat petugas piket SPKT Polsek Camplong menerima laporan warga terkait kebakaran sepeda motor di lokasi tersebut. Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju TKP.

Advertisement "Sesampainya di TKP, petugas berusaha memadamkan api bersama warga hingga berhasil padam," jelasnya.

Berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi, kebakaran diduga bermula dari korsleting arus listrik pada bagian mesin. Percikan api kemudian diduga menyambar tangki bahan bakar hingga membakar seluruh bagian motor.

"Setelah motor terbakar, keterangan warga di TKP, pemiliknya meninggalkan motornya dan menuju ke arah timur," ungkapnya. Petugas Polsek Camplong selanjutnya berupaya mencari keberadaan pengendara untuk dimintai keterangan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil.

"Akibat kebakaran, motor Honda Beat rusak berat dan kami amankan ke Polsek Camplong. Selanjutnya masih dilakukan penyelidikan pemilik kendaraan yang terbakar itu oleh Polsek Camplong," tandasnya. (bai/han)