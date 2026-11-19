Polres Sampang Dorong Masyarakat Mandiri Pangan
SAMPANG, RadarMadura.id– Polres Sampang menggaungkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di Kolam Mambo, Jalan Imam Bonjol, Sampang, kemarin (18/11). Polres Sampang mendorong, warga Sampang lebih mandiri dari sektor ekonomi.
Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto melalui Kasatbinmas AKP Moh. Muhni mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kolam Mambo, Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Sampang. Tujuannya, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Polres Sampang terus mendukung program Polri berupa Poliran. Yakni diimplementasikan dengan kegiatan pendampingan dan pemberian motivasi kepada masyarakat,” katanya.
Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, pihaknya melihat langsung kondisi serta perkembangan kegiatan di kolam ikan tersebut. Selain melakukan pengecekan, pihaknya juga memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar terus bersemangat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
”Sehingga dapat memberikan manfaat serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.
Muhni menyampaikan, melalui program Poliran, Polres Sampang berharap kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban saja. Namun, juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bahari.
”Kami berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat, menjalin kedekatan, serta mendorong berbagai kegiatan positif demi terciptanya masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya. (bai/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!