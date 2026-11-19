POLISI BERSAMA MASYARAKAT: Kasatbinmas Polres Sampang AKP Moh. Muhni saat melakukan pengecekan kolam ikan di Jalan Imam Bonjol, Sampang, Rabu (18/11).

SAMPANG, RadarMadura.id– Polres Sampang menggaungkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) melalui pemberdayaan dan pendampingan masyarakat di Kolam Mambo, Jalan Imam Bonjol, Sampang, kemarin (18/11). Polres Sampang mendorong, warga Sampang lebih mandiri dari sektor ekonomi.

Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto melalui Kasatbinmas AKP Moh. Muhni mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kolam Mambo, Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Sampang. Tujuannya, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Advertisement ”Polres Sampang terus mendukung program Polri berupa Poliran. Yakni diimplementasikan dengan kegiatan pendampingan dan pemberian motivasi kepada masyarakat,” katanya.

Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, pihaknya melihat langsung kondisi serta perkembangan kegiatan di kolam ikan tersebut. Selain melakukan pengecekan, pihaknya juga memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar terus bersemangat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.

”Sehingga dapat memberikan manfaat serta meningkatkan perekonomian masyarakat,” ucapnya.

Advertisement Muhni menyampaikan, melalui program Poliran, Polres Sampang berharap kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan ketertiban saja. Namun, juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Bahari.