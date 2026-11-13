Insiden Kebakaran Meningkat Signifikan, Masyarakat Sumenep Diminta Lebih Waspada

SUMENEP, RadarMadura.id – Insiden kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sumenep sepanjang 2026 naik signifikan. Hingga pertengahan November, kasus kebakaran yang terhadi di Kota Keris mencapai 200 kejadian. Sedangkan tahun lalu hanya 90 kasus.

Kepala Satpol PP Sumenep Hakiki Maulana Firmansyah mengatakan, panjangnya musim kemarau menjadi salah satu faktor meningkatnya kebakaran. Terutama di kawasan lahan kering yang mudah terbakar. Selain itu faktor cuaca, kelalaian masyarakat juga turut memicu kejadian tersebut.

”Musim kemarau yang cukup panjang membuat kebakaran lahan masih mendominasi. Selain itu, ada juga kejadian akibat kelalaian masyarakat ketika membakar sampah kemudian ditinggalkan,” katanya.

Advertisement Cuaca panas yang disertai angin kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat. Petugas juga kerap menghadapi kendala saat melakukan pemadaman, khususnya di wilayah pedesaan dengan akses jalan sulit dan medan terjal.

Dalam kondisi tersebut, petugas harus memperpanjang sambungan selang untuk menjangkau titik api. ”Bahkan, pemadaman terkadang dilakukan secara manual agar kobaran api tidak meluas ke area lain,” tukasnya.

Meski jumlah kejadian meningkat, Hakiki memastikan belum ada laporan korban jiwa akibat kebakaran berdasarkan data Satpol PP. Dia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat musim kemarau.