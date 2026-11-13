Bemsa Akan Audiensi Dispendik

SAMPANG, RadarMadura.id – Wajah pendidikan di Kabupaten Sampang tercoreng akibat lambannya Dispendik Sampang menangani persoalan keterbatasan sarana prasarana pendidikan di satuan pendidikan.

Apalagi, dispendik lebih menghamburkan-hamburkan anggaran untuk belanja operasional kantor hingga menyentuh Rp 1 miliar.

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Sampang (Bemsa) Iftitahul Elmy mengatakan, belanja anggaran operasional dispendik tersebut dinilai minim kajian.

Advertisement Semestinya dispendik dapat melakukan kajian untuk bisa mempertimbangkan kebutuhan yang lebih prioritas.

”Harus dilakukan kajian ulang. Sebab, masih banyak sekolah di Kabupaten Sampang yang tidak mendapatkan sarana dan prasarana yang layak,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dilihat saat mengunjungi satuan pendidikan yangn ada di Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik.

Advertisement Sebab, beberapa sekolah tidak dilengkapi fasilitas perpustakaan. Juga ada bangunan yang tidak layak ditempati karena rusak.

”Ironisnya, sampai detik ini belum mendapatkan perhatian dan dilakukan perbaikan dari pemerintah,” tambahnya.

Elmy menilai Dispendik Sampang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran.

Dia berpendapat, anggaran belanja operasional Rp 910 juta lebih elok jika digunakan untuk memperbaiki bangunan di satuan pendidikan yang rusak.