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Sampang

Ramah Lingkungan, Pemkab Sampang Dorong Penggunaan IKD

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Penulis: Amin Bashiri
TEGAS: Pj Sekkab Sampang Faisol Ansori saat membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan workshop di Pendopo Trunojoyo, Sampang, Kamis (12/11).
TEGAS: Pj Sekkab Sampang Faisol Ansori saat membuka kegiatan sekaligus menyampaikan sambutan pada kegiatan workshop di Pendopo Trunojoyo, Sampang, Kamis (12/11).

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SAMPANG, RadarMadura.id – Penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) dinilai lebih ramah lingkungan. Sebab, data kependudukan tidak lagi menggunakan kertas.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mendorong agar masyarakat menggunakan IKD untuk kebutuhan data kependudukan. 

Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Faisol Ansori mengatakan, pemkab menggelar workshop digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) melalui IKD. Tujuannya, mendorong masyarakat mengaktifkan IKD sehingga bisa memanfaatkan data kependudukan secara digital.

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Menurutnya, penggunaan IKD di Kabupaten Sampang sangat rendah. Ke depan, dia berharap penggunaan IKD di Kota Bahari semakin meningkat. Sebab, transformasi digital sangat dibutuhkan karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

”Ke depan pemerintah menargetkan beralih pada satu data digital. Mari masyarakat Kabupaten Sampang untuk segera mengaktifkan IKD di handphone masing-masing,” katanya.

Faisol menjelaskan, penggunan IKD bertujuan agar penggunaan data kependudukan tidak lagi menggunakan kertas. Hal itu dinilai lebih ramah lingkungan. ”Penggunaan IKD akan mengurangi dokumen fisik berupa kertas, karena sudah satu data pada aplikasi,” terangnya.

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Dia mengakui, masyarakat Kabupaten Sampang banyak yang gagap teknologi (gaptek) dan tidak memiliki Android. Karena itu, portal Perlinsos tidak mudah direalisasikan karena menggunakan IKD.

”Kami berharap Dinsos PPA Sampang maupun dispendukcapil bisa melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang belum memiliki Android, gaptek, dan sebagainya. Sehingga, implementasi IKD bisa mudah diterima oleh masyarakat,” tandasnya. (bai/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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