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Sampang

Capaian Pajak Reklame Kabupaten Sampang Rendah

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Penulis: Amin Bashiri
PAPAN IKLAN: Pengendara motor melintas di depan Jalan Trunojoyo. Kamis (12/11).
PAPAN IKLAN: Pengendara motor melintas di depan Jalan Trunojoyo. Kamis (12/11).

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SAMPANG, RadarMadura.id – Capaian pajak reklame tahun ini sangat rendah. Hingga Oktober, baru terserap Rp 780 juta atau 49,55 persen dari target Rp 1,5 miliar. Artinya, pajak reklame yang harus diserap hingga akhir tahun mencapai Rp 794 juta.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Hurun Ien menyampaikan, pihaknya telah melakukan evaluasi atas rendahnya capaian PAD tersebut. Sejak awal Januari masih banyak iklan yang tidak tayang.

”Banyak yang tidak tayang dari vendor, mungkin tidak punya promo produk baru,” katanya kemarin (12/11).

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Dia mengungkapkan, target pajak reklame tahun ini mencapai Rp 1,5 miliar. Namun hingga Oktober baru mencapai Rp 780 juta atau 49,55 persen. ”Untuk pemasang tahun ini masih kurang,” ungkapnya.

Selain itu, papan informasi yang juga difasilitasi oleh pihak swasta diklaim juga minim. Mayoritas reklame yang terpasang merupakan kegiatan sosial ataupun keagamaan sehingga tidak masuk objek pajak.

Menurut Hurun, rendahnya capaian pajak reklame karena target yang dipatok tinggi. Bahkan naik jika dibanding target tahun lalu. Namun dirinya berupaya agar capaian pajak reklame tetap tinggi. ”Semoga saja seperti tahun lalu, capaiannya Rp 995 juta,” pungkasnya. (ay/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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