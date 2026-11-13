Pembunuh Nimo Warga Desa Tamberu Daya Sampang Segera Disidang

SAMPANG, RadarMadura.id – Berkas pembunuhan Nimo, 70, warga Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Sampang, dinyatakan P21. Saat ini Kejari Sampang mulai menyusun berkas dakwaan sebelum tersangka BR, 79, diseret ke meja hijau.

Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, berkas perkara kasus pembunuhan Nimo dinyatakan P21 alias lengkap. Pekan lalu, pihaknya juga sudah melakukan tahap dua pada Selasa (10/11).

Menurutnya, saat ini berkas perkara tersebut bergulir di Kejari Sampang. Tahapan selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Kejari Sampang. ”Berkas perkara, barang bukti (BB) maupun tersangkanya sudah dilimpahkan ke Kejari Sampang,” katanya.

Advertisement Kasipidum Kejari Sampang Tunjung Sughandiko membenarkan jika tahap dua kasus pembunuhan Nimo sudah dilakukan pada Selasa (10/11). Saat ini pihaknya sedang menyusun dakwaan.

Selanjutnya, berkas tersebut akan dilimpahkan pada Pengadilan Negeri (PN) Sampang untuk dilakukan persidangan. ”Pelimpahan ke PN Sampang bakal kami laksanakan minggu depan,” terangnya.