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Sampang

Pembunuh Nimo Warga Desa Tamberu Daya Sampang Segera Disidang

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Penulis: Amin Bashiri
PASRAH: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto menginterogasi tersangka BR di Mapolres Sampang, Jumat (2/10)
PASRAH: Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto menginterogasi tersangka BR di Mapolres Sampang, Jumat (2/10)

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SAMPANG, RadarMadura.id – Berkas pembunuhan Nimo, 70, warga Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Sampang, dinyatakan P21. Saat ini Kejari Sampang mulai menyusun berkas dakwaan sebelum tersangka BR, 79, diseret ke meja hijau.

Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo mengatakan, berkas perkara kasus pembunuhan Nimo dinyatakan P21 alias lengkap. Pekan lalu, pihaknya juga sudah melakukan tahap dua pada Selasa (10/11).

Menurutnya, saat ini berkas perkara tersebut bergulir di Kejari Sampang. Tahapan selanjutnya bisa ditindaklanjuti oleh Kejari Sampang. ”Berkas perkara, barang bukti (BB) maupun tersangkanya sudah dilimpahkan ke Kejari Sampang,” katanya. 

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Kasipidum Kejari Sampang Tunjung Sughandiko membenarkan jika tahap dua kasus pembunuhan Nimo sudah dilakukan pada Selasa (10/11). Saat ini pihaknya sedang menyusun dakwaan.

Selanjutnya, berkas tersebut akan dilimpahkan pada Pengadilan Negeri (PN) Sampang untuk dilakukan persidangan. ”Pelimpahan ke PN Sampang bakal kami laksanakan minggu depan,” terangnya. 

Nimo, warga Desa Tamberu Daya, Kecamatan Sokobanah, Sampang, diduga menjadi korban penganiayaan di kandang kambing miliknya pada Rabu (30/10). Korban diduga dianiaya BR menggunakan linggis hingga tewas. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi tersebut dilakukan karena korban dicurigai memiliki ilmu santet. (bai/bil)

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Editor : Amin Bashiri
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