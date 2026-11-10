Polres Ungkap Dua Kasus Curanmor, Satu Pelaku Pernah Beraksi di 14 TKP

SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Polres Sampang menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Salah satu pelaku yang berhasil diamankan berinisial N, warga Desa Plampaan, Kecamatan Camplong.

Pria berusia 42 tahun itu tercatat telah melakukan curanmor di 14 lokasi di wilayah hukum Polres Sampang.

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Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mengatakan, penangkapan N berawal dari penyelidikan kasus curanmor yang terjadi Kamis (14/5).

Advertisement Yakni, di sebuah warung bakso, di Jalan KH Wahid Hasyim, Kelurahan Gunung Sekar.

Tersangka N menggasak Honda Scoopy dengan nomor polisi (nopol) M 6145 ND, Kamis (14/5).

Peristiwa itu bermula saat korban MN makan bakso bersama istrinya di kawasan Gor Indoor, Jalan KH Wahid Hasyim Sampang.

Sementara kendaraan korban diparkir di belakang gerobak bakso dengan kondisi tidak terkunci.

Berselang 10 menit kemudian, korban memiliki firasat tidak baik terhadap kendaraannya. Setelah dilihat, Honda Scoopy lansiran 2024 itu ternyata sudah raib.