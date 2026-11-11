SMKS Potensial Badrul Huda Kobarkan Semangat Hari Pahlawan
SAMPANG, RadarMadura.id – Momentum peringatan Hari Pahlawan menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa.
Semangat itulah yang digaungkan SMKS Potensial Badrul Huda Sampang dalam memperingati Hari Pahlawan 2026.
Kepala SMKS Potensial Badrul Huda Sampang Osman Saleh menyampaikan sejumlah pesan yang menggugah kesadaran kolektif.
Di antaranya, mengajak generasi muda senantiasa mengubah rasa hormat kepada pahlawan menjadi bentuk aksi nyata.
”Satukan tekad, kobarkan semangat, perkuat persatuan, wujudkan prestasi, lanjutkan perjuangan,” katanya Selasa (10/11).
Pria yang akrab disapa Uuk itu menyampaikan, sebagai institusi pendidikan kejuruan di bawah naungan nilai-nilai pesantren, SMKS Potensial Badrul Huda berkomitmen mencetak lulusan yang cerdas, terampil, serta memiliki karakter moral dan nasionalisme yang tinggi.
Menurutnya, di era modern, makna pahlawan adalah bisa melahirkan generasi penerus yang produktif dan berdedikasi tinggi bagi agama hingga bangsa.
”Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya pandai mengenang jasa pahlawannya, tetapi bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian nyata,” pungkanya. (ay/bil)
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