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Sampang

Kenang Perjuangan Pahlawan Asal Sampang, Wabup dan Forkopimda Ziarah ke TMP

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Penulis: Hera Marylia
MENGINGAT SEJARAH: Wabup Ahmad Mahfudz menabur bunga di makam para pahlawan di TMP Kusuma Negara, Sampang, Selasa (10/11). (PROTOKOL UNTUK JPRM)
MENGINGAT SEJARAH: Wabup Ahmad Mahfudz menabur bunga di makam para pahlawan di TMP Kusuma Negara, Sampang, Selasa (10/11). (PROTOKOL UNTUK JPRM)
SAMPANG, RadarMadura.id – Wakil Bupati (Wabup) Ahmad Mahfudz bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sampang melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Negara, Jalan Kusuma Bangsa, Selasa (10/11). Kegiatan ini dilaksanakan di dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2026.

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Wabup Ahmad Mahfudz mengatakan, semua elemen masyarakat hendaknya bisa merawat hasil perjuangan para pahlawan. 

Selain itu, bisa mengadopsi semangat para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).

”Jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah). Sebagai orang Madura, kita juga jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama (jas hijau),” ujarnya.

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Dia mengutarakan, pahlawan asal Sampang yang turut memperjuangkan kemerdekaan RI yakni Raden Nila Prawata atau yang dikenal dengan Pangeran Trunodjoyo.

Saat ini, Pangeran Trunodjoyo sedang proses pengajuan menjadi pahlawan nasional.

”Proses pengajuannya ini mendekati proses akhir. Semoga saja nanti bisa sesuai dengan yang kita rencanakan dan disetujui oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

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Pria yang akrab disapa Lora Wabup itu mengungkapkan, pahlawan kelahiran Sampang bukan hanya Pangeran Trunodjoyo.

Abdul Halim Perdanakusuma juga lahir di Kota Bahari dan lebih dulu ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

KOMPAK: Wabup Ahmad Mahfudz bersama forkopimda berziarah ke TMP Kusuma Negara, Sampang, Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)
KOMPAK: Wabup Ahmad Mahfudz bersama forkopimda berziarah ke TMP Kusuma Negara, Sampang, Selasa (10/11). (PROKOPIM UNTUK JPRM)

Menurutnya, Pangeran Trunodjoyo belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional lantaran terdapat beberapa syarat yang perlu dilengkapi.

”Kami, Pemkab Sampang, akan tetap konsisten mengawal Pangeran Trunodjoyo untuk menjadi pahlawan nasional secara de jure,” ungkapnya.

Lora Wabup menegaskan, kontribusi Pangeran Trunodjoyo terhadap kemerdekaan RI cukup besar.

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Editor : Anis Billah
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