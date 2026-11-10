Kenang Perjuangan Pahlawan Asal Sampang, Wabup dan Forkopimda Ziarah ke TMP
Selain itu, bisa mengadopsi semangat para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
”Jangan sekali-kali melupakan sejarah (jas merah). Sebagai orang Madura, kita juga jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama (jas hijau),” ujarnya.
Dia mengutarakan, pahlawan asal Sampang yang turut memperjuangkan kemerdekaan RI yakni Raden Nila Prawata atau yang dikenal dengan Pangeran Trunodjoyo.
Saat ini, Pangeran Trunodjoyo sedang proses pengajuan menjadi pahlawan nasional.
”Proses pengajuannya ini mendekati proses akhir. Semoga saja nanti bisa sesuai dengan yang kita rencanakan dan disetujui oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Pria yang akrab disapa Lora Wabup itu mengungkapkan, pahlawan kelahiran Sampang bukan hanya Pangeran Trunodjoyo.
Abdul Halim Perdanakusuma juga lahir di Kota Bahari dan lebih dulu ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Menurutnya, Pangeran Trunodjoyo belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional lantaran terdapat beberapa syarat yang perlu dilengkapi.
”Kami, Pemkab Sampang, akan tetap konsisten mengawal Pangeran Trunodjoyo untuk menjadi pahlawan nasional secara de jure,” ungkapnya.
Lora Wabup menegaskan, kontribusi Pangeran Trunodjoyo terhadap kemerdekaan RI cukup besar.
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