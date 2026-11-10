Penyidik Periksa Orang Dekat FF, Dalam Perkara Dugaan Penipuan Berkedok Keyakinan

BANGKALAN, RadarMadura.id – Penyidikan kasus dugaan penipuan berkedok keyakinan terus bergulir di Polres Bangkalan.

Penyidik Satreskrim Polres Bangkalan menggali fakta-fakta kepada para saksi. Salah satunya saksi berinisial MS.

Advertisement Pria yang sehari-harinya bertugas sebagai ajudan dari pihak terlapor FF itu dinilai memegang peranan krusial.

Sebab, selama ini MS hidup berdampingan hampir 24 jam bersama terlapor, sehingga mengetahui secara mendalam seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan FF.

Kuasa hukum pelapor, Jailani Muhtadi menyatakan, peran MS dalam lingkaran aktivitas terlapor sangat vital. Dia bisa disebut sebagai saksi kunci.

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Sebab, MS tidak hanya sekadar mendampingi, tetapi juga kerap diperintah soal urusan keuangan hingga pelayanan pribadi sehari-hari.

Jailani menambahkan, tugas MS selama menjadi pengikut terlapor FF cukup beragam.

Mulai dari memasak, mengasuh dan menidurkan anak terlapor, memijat, menyapu, hingga membawakan tas saat pergi ke luar rumah.

”Intinya dia yang disuruh ke sana ke sini. Makanya ini merupakan saksi kunci dari perkara ini,” sambungnya.

Saksi kunci tersebut ternyata tak hanya menjadi saksi dalam perkara hukum tersebut.