Teladani Semangat Perjuangan Pahlawan, Wabup Sampang Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

Wakil Bupati (Wabup) Sampang Ahmad Mahfudz hadir langsung dalam kegiatan yang rutin digelar setiap tahun tersebut.

Wabup Ahmad Mahfudz mengatakan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengangkat tema Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama Melanjutkan Perjuangan.

Tujuannya, mengajak semua pihak melihat pahlawan bukan hanya sebagai bagian dari masa lalu.

Advertisement Pahlawan memiliki nilai yang perlu terus dihidupkan dalam kehidupan berbangsa.

”Perjuangan itu lahir dari keyakinan bahwa Indonesia merupakan tanah air yang harus dijaga bersama,” katanya.

Baca Juga: Ratusan Personel Polres Sampang Disiagakan Waspadai Cuaca Ekstrem

Advertisement Pria yang karib disapa Lora Wabup itu menyampaikan, wujud dari perjuangan bisa dilakukan melalui kerja yang sungguh-sungguh, pembangunan yang berkelanjutan, dan peningkatan pendidikan.

Selain itu, menghadirkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sampang.

”Terpenting memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang membutuhkan,” katanya.

Pada momen Hari Pahlawan 2026, Lora Wabup mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani semangat para pahlawan.

Yakni dengan bekerja sungguh-sungguh, saling membantu, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.