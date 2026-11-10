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Sampang

RSMZ Sampang Berhasil Raih Akreditasi Utama

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Penulis: Hera Marylia
SUKSES: Direktur RSMZ Sampang Andy Andrian Hasan saat mengikuti proses akreditasi di RSMZ Sampang, Kamis (24/9). (RSMZ SAMPANG UNTUK JPRM)
SUKSES: Direktur RSMZ Sampang Andy Andrian Hasan saat mengikuti proses akreditasi di RSMZ Sampang, Kamis (24/9). (RSMZ SAMPANG UNTUK JPRM)

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SAMPANG, RadarMadura.id – RSUD Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang berhasil meraih akreditasi tingkat utama.

Capaian tersebut diraih setelah dilakukan survei akreditasi oleh tim surveyor.

Direktur RSMZ Sampang Andy Andrian Hasan mengatakan, tahun ini proses akreditasi RSMZ sudah selesai.

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Tim akreditasi melakukan penilaian pada Rabu (23/9)-Kamis (24/9). 

”Alhamdulillah, sekarang RSMZ sudah mendapatkan akreditasi predikat utama. Ini kado untuk Kabupaten Sampang di akhir tahun,” katanya.

Menurutnya, terdapat perbedaan dalam penilaian akreditasi tahun ini. Aspek yang dilakukan penilaian bermacam-macam.

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Yakni mulai dari operasional, administrasi, pelayanan, dan yang lainnya.

”Capaian ini merupakan titik balik dari apa yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Setelah memperbaiki rekomendasi dari tim surveyor, akhirnya mendapat predikat utama,” tukasnya. (bai/bil)

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Editor : Hera Marylia
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