RSMZ Sampang Berhasil Raih Akreditasi Utama

SAMPANG, RadarMadura.id – RSUD Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang berhasil meraih akreditasi tingkat utama.

Capaian tersebut diraih setelah dilakukan survei akreditasi oleh tim surveyor.

Direktur RSMZ Sampang Andy Andrian Hasan mengatakan, tahun ini proses akreditasi RSMZ sudah selesai.

Advertisement Tim akreditasi melakukan penilaian pada Rabu (23/9)-Kamis (24/9).

”Alhamdulillah, sekarang RSMZ sudah mendapatkan akreditasi predikat utama. Ini kado untuk Kabupaten Sampang di akhir tahun,” katanya.

Menurutnya, terdapat perbedaan dalam penilaian akreditasi tahun ini. Aspek yang dilakukan penilaian bermacam-macam.

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