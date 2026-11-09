BKPSDM Sumenep Optimalkan Layanan Digital, ASN SEHATI Pantau Kesehatan Pegawai

SUMENEP, RadarMaduramid – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus memperkuat digitalisasi layanan kepegawaian melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Kesehatan ASN (ASN SEHATI).

Aplikasi tersebut tidak hanya menjadi sarana pemantauan kesehatan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga terintegrasi dengan sejumlah sistem informasi milik pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan menjelaskan, ASN SEHATI dirancang untuk memudahkan pegawai dalam mencatat dan memantau kondisi kesehatan secara berkala.

Advertisement Pencatatan dapat dilakukan secara manual maupun melalui sinkronisasi dengan perangkat dan aplikasi kesehatan yang kompatibel.

"ASN SEHATI mendukung integrasi dengan ekosistem sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, yaitu SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG, sehingga pemanfaatannya bisa terhubung dengan sistem autentikasi dan data kepegawaian,” ujarnya saat peluncuran aplikasi di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Senin (9/11).

Dia menerangkan, aplikasi berbasis perangkat seluler tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Advertisement Sejumlah indikator kesehatan yang bisa dicatat meliputi jumlah langkah harian, kalori terbakar, tekanan darah, berat dan tinggi badan, detak jantung, durasi tidur, saturasi oksigen, hingga asupan cairan.

Tidak hanya menyediakan layanan melalui aplikasi seluler, ASN SEHATI juga dilengkapi fitur Web Admin. Fitur tersebut memungkinkan BKPSDM dan pimpinan perangkat daerah memantau ringkasan kondisi kesehatan pegawai secara agregat berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui fitur tersebut, perkembangan aktivitas kesehatan ASN dapat dipantau, termasuk pencapaian target yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul juga bisa diolah menjadi laporan berkala sebagai bahan evaluasi.

Benny menegaskan, pengembangan ASN SEHATI turut memperhatikan aspek keamanan informasi. Sebab, data kesehatan merupakan informasi pribadi yang penggunaannya harus dibatasi dan dilindungi.