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Food & Travel

Resep Potato Ring dengan Lapisan Panir Renyah yang Bisa Jadi Camilan Favorit Anak-Anak

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Penulis: Syarifatus Sabah
Resep Potato Ring Renyah, Camilan Kentang Berbentuk Cincin yang Gurih dan Mudah Dibuat di Rumah
Resep Potato Ring Renyah, Camilan Kentang Berbentuk Cincin yang Gurih dan Mudah Dibuat di Rumah

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RadarMadura.id - Potato ring menjadi salah satu kreasi camilan berbahan kentang yang menarik untuk disajikan sebagai teman bersantai bersama keluarga.

Bentuknya menyerupai cincin dengan bagian tengah berlubang, sementara teksturnya bisa dibuat renyah di luar dan lembut di dalam.

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Perpaduan kentang, tepung, serta bumbu sederhana menghasilkan rasa gurih yang cocok dinikmati bersama saus sambal maupun mayones.

Selain tampilannya unik, bahan untuk membuat potato ring juga mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau.

Berbeda dari kentang goreng biasa, camilan ini dibuat dengan mengolah kentang menjadi adonan yang dapat dibentuk sesuai selera.

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Kentang yang sudah direbus perlu dihaluskan sebelum dicampur dengan tepung dan bumbu agar teksturnya menyatu.

Tepung maizena membantu menghasilkan bagian luar yang lebih renyah setelah digoreng, sedangkan tepung terigu membantu menjaga adonan tetap kokoh.

Agar bentuk cincin tidak berubah ketika dimasak, adonan sebaiknya dibuat dengan tingkat kekentalan yang pas dan tidak terlalu lembek.

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Bahan-Bahan Potato Ring

Berikut bahan yang diperlukan untuk membuat sekitar 15–20 buah potato ring:

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Editor : Amin Bashiri
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