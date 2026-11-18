PAMEKASAN, RadarMadura.id – Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 mengalami kenaikan. Nominalnya mencapai Rp 1 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Kabid Pelayanan dan Pengendalian Pajak Daerah Eddy Suryanto membenarkan hal tersebut.

Dikatakan, semula target penerimaan BPHTB dalam APBD Murni dipatok Rp 18 miliar.

Advertisement ”Tapi, kini naik menjadi Rp 19 miliar dalam Perubahan APBD tahun berjalan,” katanya.

Menurutnya, penambahan target tersebut berdasarkan pada tren peningkatan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Aktivitas administrasi yang dilakukan melalui notaris tersebut dinilai menunjukkan potensi penerimaan BPHTB lebih besar dibandingkan target awal.

Advertisement ”Kenapa target dalam perubahan APBD naik, karena kami melihat pendaftaran peralihan lainnya meningkat. Akhirnya, target yang semula Rp 18 miliar dinaikkan menjadi Rp 19 miliar,” ungkap Eddy.

Meski target penerimaan BPHTB mengalami kenaikan Rp 1 miliar, Eddy optimistis target tersebut bisa tercapai.

Optimisme itu didukung realisasi penerimaan hingga pertengahan November 2026 yang telah mencapai sekitar Rp 19,9 miliar.

”Dengan waktu berjalan, sampai Senin (16/11) ini sudah melebihi target. Meski masih tersisa waktu sekitar satu bulan hingga akhir tahun anggaran,” tegasnya.