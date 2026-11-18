PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penertiban tempat hiburan malam di Pamekasan belum tuntas dalam sekali tindakan.

Enam tempat karaoke yang disegel pada Sabtu (17/10) kembali menjadi sasaran penyegelan petugas gabungan Senin (16/11) malam.

Jarak penindakan pertama dan kedua hanya berselang 30 hari.

Advertisement Enam lokasi yang sama kembali dipasangi banner penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Pamekasan bersama Polres Pamekasan.

Pada penyegelan pertama, petugas gabungan bergerak mulai pukul 20.00 hingga 22.20.

Namun, saat tiba di lokasi, petugas tidak menemukan aktivitas karaoke yang dianggap melanggar aturan.

Advertisement Enam lokasi tersebut meliputi Cafe Bintang, Hotel & Resto Putri, King Wan's, Moga Jaya, Kampoeng Kita, serta Sambung Roso atau Mahera. Seluruhnya menjadi sasaran penertiban dalam operasi kedua.

Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama membenarkan penindakan tersebut.

Operasi kedua berlangsung mulai pukul 20.00 hingga 22.00 dengan melibatkan personel kepolisian dan satpol PP.

Evan menjelaskan, penyegelan dilakukan karena pengelola menyediakan fasilitas karaoke berbilik tertutup dan pemandu lagu atau lady companion (LC).