PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menghadirkan layanan Pasporia (Paspor Minggu Ceria) di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (15/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) ke-2.

Melalui kegiatan tersebut, Imigrasi Pamekasan membuka layanan permohonan paspor di luar hari kerja. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus paspor pada hari kerja.

Pelaksanaan Pasporia melibatkan sembilan petugas layanan paspor dan dua petugas kehumasan. Tercatat sebanyak 25 pemohon memanfaatkan layanan tersebut dengan mengajukan permohonan paspor elektronik masa berlaku lima tahun maupun 10 tahun melalui aplikasi M-Paspor.

Advertisement Seluruh rangkaian pelayanan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Petugas memastikan proses permohonan berjalan tertib dan lancar sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dengan baik.

Kegiatan Pasporia menjadi salah satu upaya Imigrasi Pamekasan untuk semakin mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Selain memberikan alternatif waktu pelayanan, kegiatan tersebut juga mencerminkan komitmen menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.